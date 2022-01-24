Госдеп США приказал семьям дипломатов эвакуироваться из Украины

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Пресс-служба президента Украины

Государственный департамент США приказал семьям дипломатов и сотрудников посольства эвакуироваться из Украины. Сами же работники могут сделать это по желанию.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях по поездкам от Госдепа.

«23 января 2022 года Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд государственных служащих США и приказал выехать членам семей («обязательный отъезд») государственных служащих США из посольства в Киеве из-за продолжающейся угрозы российских военных действий. Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт», — говорится в сообщении.

Там отметили, что ситуация в Украине пока непредсказуема и может резко ухудшиться в связи с российскими военными действиями. Потому это может повлиять на возможности и работу посольства США в Киеве. Поэтому Госдеп пока не рекомендует американцам ехать в Украину из-за вспышки коронавируса и российской угрозы.

Госдеп обновил рекомендации и для России, тоже не рекомендуя ехать туда. Особое внимание уделялось приграничным регионам с Украиной, также американцам не советуют пересекать российско-украинскую границу.