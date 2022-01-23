В США женщина проверяла электронную почту и случайно в папке «Спам» нашла сообщение о выигрыше в лотерею $3 миллионов
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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dylan nolte / Unsplash
В США, в штате Мичиган Лаура Спирс случайно обнаружила в папке «Спам» на электронной почте сообщение о том, что она выиграла $3 миллиона в лотерею.
Об этом сообщает CNN.
55-летняя Спирс 31 декабря 2021 года увидела в Facebook объявление о том, что разыгрывается $1 миллион, зашла на сайт лотереи и приобрела билет. Как результат, у нее совпало пять чисел и плюс Мегаплеер умножил выигрыш на три.
Несколько дней спустя она просматривала электронную почту, искала потерянное письмо от кого-то и заодно решила проверить папку со спамом.
«Именно тогда я увидела электронное письмо от лотереи, в котором говорилось, что я выиграла приз. Я не могла поверить в то, что читаю. Это до сих пор очень сильно шокирует меня, я действительно выиграла $3 миллиона!».
Женщина уже забрала выигрыш в офисе лотереи и планирует поделиться с семьей деньгами и досрочно уйти на пенсию, а также чаще проверять папку со спамом.
- Во Франции в лотерее Euromillions разыграли €220 миллионов – это самый большой приз, который когда-либо разыгрывали в Европе.
- В США победитель лотереи так и не пришел за выигрышем в почти $15 миллионов, его ждали полгода.
- Канадец ждал 10 месяцев, чтобы раскрыть свой большой выигрыш — джекпот в лотерее на $60 млн. Мужчина ставил на одни и те же номера каждую неделю в течение более трех десятилетий.