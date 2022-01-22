Посол: Украина может попросить Британию прислать военных в случае усиления агрессии России
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в случае усиления агрессии России и начале активных боевых действий, украинская сторона может пригласить британских военных.
В интервью телеканалу UA он сказал, что недавно его спросили: пригласит ли Украина партнеров, таких как Британия, вмешаться «реальными солдатами».
«С учетом того, что нам грозят вооруженные силы значительно больше, чем наши. Я ответил: если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории», — сказал Пристайко.
Он добавил, что подобные просьбы поступят и другим западным партнерам.
- На сегодня в Украине находятся британские инструкторы, которые обучают украинских военных и проводят тренинги по работе с противотанковым вооружением, присланным на этой неделе.
- Кроме этого, Британия планирует отправить своих военных в соседние с Украиной европейские страны.