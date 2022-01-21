Ирландия отменяет почти все коронавирусные ограничения
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Marco Castellani / Flickr
Правительство Ирландии решило отменить почти все карантинные меры. Это обусловлено высоким уровнем вакцинации и прохождением пика заболеваемости новым штаммом «Омикрон».
Об этом пишет Sky News.
Соответствующие ограничения отменяют с 22 января. С этой даты все ирландские рестораны, пабы и другие заведения питания и размещения смогут работать без ограничений и не будут требовать у посетителей COVID-сертификаты.
Также отменяются требования к социальной дистанции. Не будет больше и ограничений по количеству посетителей массовых мероприятий — как под открытым небом, так и в помещении.
Уже с понедельника сотрудники компаний постепенно начнут возвращаться к работе в офисе.
Некоторые ограничения все же сохранятся, в том числе необходимость носить медицинские маски, самоизоляция при появлении симптомов и требование COVID-сертификата для въезда.
В Ирландии как минимум одну дозу вакцины получили 84,8% населения, а полностью вакцинировались — 81,95% (около 4 миллионов человек). К тому же 2,5 миллиона уже получили бустерную дозу вакцины.
- Англия и Ирландия ослабляют условия для въезда — вакцинированным от коронавируса людям больше не придется предъявлять отрицательный тест на COVID-19 перед прибытием.