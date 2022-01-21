Ирландия отменяет почти все коронавирусные ограничения

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Marco Castellani / Flickr

Правительство Ирландии решило отменить почти все карантинные меры. Это обусловлено высоким уровнем вакцинации и прохождением пика заболеваемости новым штаммом «Омикрон».

Об этом пишет Sky News.

Соответствующие ограничения отменяют с 22 января. С этой даты все ирландские рестораны, пабы и другие заведения питания и размещения смогут работать без ограничений и не будут требовать у посетителей COVID-сертификаты.

Также отменяются требования к социальной дистанции. Не будет больше и ограничений по количеству посетителей массовых мероприятий — как под открытым небом, так и в помещении.

Уже с понедельника сотрудники компаний постепенно начнут возвращаться к работе в офисе.

Некоторые ограничения все же сохранятся, в том числе необходимость носить медицинские маски, самоизоляция при появлении симптомов и требование COVID-сертификата для въезда.

В Ирландии как минимум одну дозу вакцины получили 84,8% населения, а полностью вакцинировались — 81,95% (около 4 миллионов человек). К тому же 2,5 миллиона уже получили бустерную дозу вакцины.