ГБР: Первым убитым во время Революции достоинства был Юрий Вербицкий, а не Сергей Нигоян
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- София Телишевская
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Государственное бюро расследований установило личность первого убитого активиста Майдана в 2014 году. По данным экспертизы, это львовянин Юрий Вербицкий.
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский.
«Проблемным вопросом является раскрытие первых трех убийств. Здесь есть спорный вопрос с учетом судебно-медицинских экспертиз — кого убили первым? Юрия Вербицкого или Сергея Нигояна? По последним данным, Вербицкого», — отметил Яблонский.
Долгое время Сергея Нигояна, погибшего 22 января 2014 года, считали первым убитым активистом Майдана. Он умер от выстрела свинцовой картечью в районе стадиона «Динамо».
Дело о похищении Вербицкого и Луценко
В январе 2014 года Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили с территории Александровской больницы в Киеве и вывезли за город. После пыток их оставили в лесу под Киевом. Вербицкий от полученных травм скончался.
Арестованного по этому делу Александра Волкова следствие считает организатором похищения, а также человеком, который связан с предполагаемым заказчиком похищения — Алексеем Чеботаревым.
Все преступления, совершенные во время Революции достоинства, условно объединены в одно большое «Дело Майдана». В нем расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).
- Сергей Нигоян — участник и один из бойцов Третьей сотни «Самообороны Майдана». Был убит силовиками 22 января 2014 года возле стадиона «Динамо» на улице Грушевского в Киеве во время Революции достоинства. Один из героев Небесной сотни. Посмертно получил звание Героя Украины с присуждением ордена «Золотая звезда».