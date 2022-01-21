Всемирный экономический форум в Давосе впервые за два года проведут офлайн
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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IIP Photo Archive / Flickr
Всемирный экономический форум (WEF) впервые за два года проведут офлайн. Он состоится в Давосе в мае.
Об этом пишет Reuters.
Предварительно, форум запланирован на 22—26 мая. Его хотели провести еще в январе, но в декабре из-за распространения нового штамма «Омикрон» перенесли.
«После всех виртуальных встреч, состоявшихся за последние два года, лидеры политики, бизнеса и гражданского общества должны наконец собраться лично. Нам нужно создать атмосферу доверия, действительно необходимого для ускорения совместных действий и решения многочисленных проблем, с которыми мы сталкиваемся», — заявил основатель и председатель WEF Клаус Шваб.
В повестке дня — восстановление после пандемии коронавируса, борьба с изменением климата, использование технологий четвертой промышленной революции и многое другое.
В руководстве форума подчеркнули, что будут тесно сотрудничать со швейцарскими властями для создания безопасных условий проведения.
- Всемирный экономический форум из-за коронавируса переносили и летом 2021 года. Тогда он должен был пройти в Сингапуре. В январе 2020 года форум прошел перед началом пандемии.