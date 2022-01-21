Италия попросила внести эспрессо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Италия подала заявку на получение статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО для эспрессо, утверждая, что это «гораздо больше, чем простой напиток».

Об этом пишет The Guardian.

«Это подлинный ритуал и выражение нашей социальной общности, которая отличает нас во всем мире», — сказал заместитель министра сельского хозяйства Италии Джанмарко Чентинайо.

По данным Итальянского института эспрессо, основанного в 1998 году, рынок этого напитка оценивается в более чем в €4 миллиарда в год, причем более 90% итальянцев ежедневно выпивают хотя бы одну чашку эспрессо.

Сообщается, что попытки включить эспрессо в список ЮНЕСКО предпринимались, но так и не были официально завершены. Заместитель министра сельского хозяйства уверен, что национальная комиссия Италии по ЮНЕСКО одобрит заявку, а вердикт ожидается весной.