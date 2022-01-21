Требование РФ о выводе войск НАТО: в Болгарии заявили, что оборонные вопросы решат сами, в Румынии напомнили об оккупации Крыма
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Мариенко Андрей / УНИАН
Министерство иностранных дел Румынии назвало «неуместными и безосновательными» заявления российского МИД о военном присутствии НАТО в стране.
Об этом идет речь в заявлении внешнеполитического ведомства страны.
Также в МИД Румынии напомнили, что присутствие сил НАТО в государствах — членах Альянса «является сугубо оборонительной реакцией на все более агрессивное поведение Российской Федерации в Восточном соседстве, особенно с 2014 года, когда украинская территория Крыма была незаконно оккупирована Россией», — отметили в МИД Румынии.
В ведомстве подчеркнули, что поведение России продолжает усиливаться, несмотря на попытки НАТО вести конструктивный диалог.
Кроме того, МИД Румынии отметил, что призыв к сокращению сил НАТО во всех государствах Альянса, присоединившихся после 1997 года, включая войска, также «содержится в предложениях России по европейской безопасности, обнародованных в декабре 2021 года», которые были «однозначно отклонены НАТО как неприемлемые» публично и в диалоге НАТО — Россия и США — Россия.
«Такая просьба неприемлема и не может быть предметом переговоров, учитывая, что позиция сдерживания и обороны напрямую связана и является неотъемлемой частью механизма коллективной обороны НАТО, по отношению к которому ни одна третья страна не может иметь права вето. Союзники решительно заявили, что будут продолжать свою политику укрепления безопасности и коллективной обороны, в частности посредством присутствия союзных войск на территории восточных союзников», — добавили в министерстве и заверили, что Румыния и в дальнейшем будет решительно поддерживать укрепление Восточного фланга.
На заявление России отреагировали и в Болгарии. Премьер-министр страны Кирил Петков во время выступления в парламенте заявил, что его страна сама решает вопросы безопасности в координации с союзниками по НАТО.
«Болгария — суверенная страна, давно сделавшая свой выбор, став членом НАТО. Так что мы сами в координации с нашими партнерами решаем, как организовать оборону нашей страны», — сказал он.
Петков подчеркнул, что в НАТО не предусмотрена «низшая категория членов, в отношении которых коллективная оборона должна применяться избирательно или ограниченно».
- 17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В проекте договора с США указывается лишь нерасширение НАТО на восток и бывшие постсоветские страны (в том числе Украину), тогда как проект договора с НАТО исключает любое расширение Альянса.
- В проекте, в частности, говорилось, что НАТО должно взять на себя обязательство не размещать свои вооруженные силы и оружие на территории всех других государств Европы, которые не были членами Альянса по состоянию на 27 мая 1997 года. Согласно этому требованию, к таким странам относятся Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Румыния, Словакия, Чехия, Венгрия, Словения, Хорватия, Албания, Черногория и Северная Македония.
- 21 января на сайте МИД РФ опубликовали ответы на вопросы СМИ к министру иностранных дел Сергею Лаврову. Среди прочего глава российского МИД заявил, что требования России к НАТО касаются «вывода иностранных сил, техники и вооружений и другие шаги с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату».