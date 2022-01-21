Требование РФ о выводе войск НАТО: в Болгарии заявили, что оборонные вопросы решат сами, в Румынии напомнили об оккупации Крыма

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Мариенко Андрей / УНИАН

Министерство иностранных дел Румынии назвало «неуместными и безосновательными» заявления российского МИД о военном присутствии НАТО в стране.

Об этом идет речь в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Также в МИД Румынии напомнили, что присутствие сил НАТО в государствах — членах Альянса «является сугубо оборонительной реакцией на все более агрессивное поведение Российской Федерации в Восточном соседстве, особенно с 2014 года, когда украинская территория Крыма была незаконно оккупирована Россией», — отметили в МИД Румынии.

В ведомстве подчеркнули, что поведение России продолжает усиливаться, несмотря на попытки НАТО вести конструктивный диалог.

Кроме того, МИД Румынии отметил, что призыв к сокращению сил НАТО во всех государствах Альянса, присоединившихся после 1997 года, включая войска, также «содержится в предложениях России по европейской безопасности, обнародованных в декабре 2021 года», которые были «однозначно отклонены НАТО как неприемлемые» публично и в диалоге НАТО — Россия и США — Россия.

«Такая просьба неприемлема и не может быть предметом переговоров, учитывая, что позиция сдерживания и обороны напрямую связана и является неотъемлемой частью механизма коллективной обороны НАТО, по отношению к которому ни одна третья страна не может иметь права вето. Союзники решительно заявили, что будут продолжать свою политику укрепления безопасности и коллективной обороны, в частности посредством присутствия союзных войск на территории восточных союзников», — добавили в министерстве и заверили, что Румыния и в дальнейшем будет решительно поддерживать укрепление Восточного фланга.

На заявление России отреагировали и в Болгарии. Премьер-министр страны Кирил Петков во время выступления в парламенте заявил, что его страна сама решает вопросы безопасности в координации с союзниками по НАТО.

«Болгария — суверенная страна, давно сделавшая свой выбор, став членом НАТО. Так что мы сами в координации с нашими партнерами решаем, как организовать оборону нашей страны», — сказал он.

Петков подчеркнул, что в НАТО не предусмотрена «низшая категория членов, в отношении которых коллективная оборона должна применяться избирательно или ограниченно».