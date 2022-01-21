Украина обжалует полномочия россиян в ПАСЕ и выдвинет Марию Мезенцеву на пост президента Ассамблеи

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Украинская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 24 января, в день начала первой части сессии 2022 года, обжалует полномочия российской делегации и депутата российской Госдумы Петра Толстого как вице-президента Ассамблеи.

Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

«Делегация Украины в ПАСЕ намерена обжаловать полномочия российской делегации. В понедельник мы начнем процедуру и, скорее всего, в среду или четверг будет голосование. В ПАСЕ не должно быть российской делегации. И мы этого добьемся», — написал он.

Также на странице Постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ в Facebook отмечается, что одним из вопросов повестки дня является избрание президента Ассамблеи на 2022 год.

«Согласно правилу 15.1 регламента Ассамблеи, 10 и более членов Ассамблеи могут выдвинуть кандидатуру любого члена ПАСЕ на должность президента ПАСЕ. В случае, если есть две и более кандидатуры на пост президента Ассамблеи, проводится тайное голосование членов ПАСЕ», — отмечается в публикации.

В этой связи 26 членов Ассамблеи из разных национальных делегаций ПАСЕ выдвинули на должность президента ПАСЕ главу украинской делегации Марию Мезенцеву.

Соответствующее письмо подано на рассмотрение Бюро Ассамблеи.