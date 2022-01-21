Весной аэропорт «Борисполь» возобновит работу терминала F. Его закрыли в начале пандемии COVID-19

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Аэропорт «Борисполь» со стартом летней навигации 27 марта планирует возобновить работу терминала F. Его закрыли в начале пандемии коронавируса, перенеся все рейсы из него в терминал D.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В этом году финансовый план компании предусматривает обслуживание 13,1 миллиона пассажиров, а один терминал не сможет этого обеспечить. Поэтому компания приняла решение возобновить работу закрытого терминала.

Из вновь открытого терминала будут летать лоукосты и лайнеры авиакомпаний, осуществляющие исключительно прямые рейсы. Однако переговоры еще продолжаются, поэтому в аэропорту не могут назвать точный перечень компаний.

Отметим, что до марта 2020 года из терминала F летали лоукостеры Ryanair и SkyUp.