Весной аэропорт «Борисполь» возобновит работу терминала F. Его закрыли в начале пандемии COVID-19
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- София Телишевская
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Pexels / Pixabay
Аэропорт «Борисполь» со стартом летней навигации 27 марта планирует возобновить работу терминала F. Его закрыли в начале пандемии коронавируса, перенеся все рейсы из него в терминал D.
Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на пресс-службу предприятия.
В этом году финансовый план компании предусматривает обслуживание 13,1 миллиона пассажиров, а один терминал не сможет этого обеспечить. Поэтому компания приняла решение возобновить работу закрытого терминала.
Из вновь открытого терминала будут летать лоукосты и лайнеры авиакомпаний, осуществляющие исключительно прямые рейсы. Однако переговоры еще продолжаются, поэтому в аэропорту не могут назвать точный перечень компаний.
Отметим, что до марта 2020 года из терминала F летали лоукостеры Ryanair и SkyUp.
- Лоукост-авиакомпания Ryanair весной запустит 13 новых рейсов из Украины. Они начнутся с 27 марта. Новые маршруты запустят во время летней навигации, когда Европа перейдет на летнее время.