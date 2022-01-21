В Кении родились двойняшки слонов — это редкое событие

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В Кении в заповеднике провинции Самбуру родились двойняшки слонов — это редкое событие, ведь в последний раз это было в 2006 году. Об этом сообщает BBC.

Новорожденных самца и самку впервые заметили гиды на сафари в заповеднике в выходные. Это лишь вторая группа слонов-близнецов, которую когда-либо встречала местная природоохранная организация Save the Elephants.

Благотворительная организация сообщает, что на близнецов-слонов приходится только 1% от рожденых слонов, причем последний известный случай был зарегистрирован в 2006 году. Основатель благотворительной организации Save the Elephants сказал, что сейчас критическое время для новорожденных, поскольку последняя пара близнецов, которая родилась 15 лет назад, прожила недолго. Довольно часто мамам не хватает молока, чтобы их прокормить.

Африканские слоны имеют самый продолжительный период беременности среди всех млекопитающих. Они вынашивают своих детенышей почти 22 месяца и рожают примерно каждые четыре года. Торговля слоновой костью и утрата жизненно важной для слонов окружающей среды привели к тому, что их занесли в Красный список исчезающих видов Международного союза охраны природы. Однако Министерство туризма Кении заявило в 2020 году, что количество слонов в стране увеличилось более чем вдвое благодаря активизации борьбы с браконьерством: до 34 тысяч особей в 2018 году с 16 тысяч в 1989 году.