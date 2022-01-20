Чехия намерена передать Украине артиллерийские снаряды. Штаты отправят еще пять вертолетов

Новости

Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Правительство Чехии намерено предоставить Украине артиллерийские снаряды. Соответствующие предложения готовятся Министерством обороны.

Эту информацию подтвердила спикер Минобороны Яна Зехмейстрова телеканалу Televize Seznam.

Она отметила, что на следующей неделе соответствующие предложения предоставят чешскому правительству.

«Это боеприпасы, готовые к такому виду помощи, если они будут утверждены правительством. Украина – исторический партнер Чехии, с которой мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому естественно, что Министерство обороны рассматривало возможность определенной формы помощи», — пояснили в Минобороны.

Также источники издания The Wall Street Journal сообщили, что США планируют отправить в Украину пять военно-транспортных вертолетов Ми-17. Их планировали передать военным Афганистана, но Штаты вывели войска оттуда. Также издание отмечает, что эти вертолеты ремонтировались на украинских предприятиях.