В Николаевской области на полигоне военный закрыл собой сослуживца от взрыва гранаты и выжил
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Командування Сил логістики ЗСУ / Facebook
В Николаевской области на полигоне военный закрыл собой сослуживца от взрыва гранаты. Он получил осколочные ранения и травмы, но выжил.
Об этом пишет Командование Сил логистики ВСУ в своем Facebook.
«Во время проведения занятий по огневой подготовке, а именно метания боевых гранат, старшего лейтенанта Федосенко назначили руководителем на учебном месте. Увидев, что военнослужащий бросил гранату, которая скатилась на бруствер, руководитель среагировал мгновенно — оценив обстановку, не колеблясь, оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина и закрыл его собой, таким образом спас жизнь подчиненному», — говорится в сообщении.
Старшего лейтенанта оперативно госпитализировали и предоставили всю необходимую медицинскую помощь. Его ждет недолгая реабилитация, хотя сам военный уверяет, что чувствует себя хорошо и готов вернуться на службу.
В Командовании Сил логистики ВСУ отметили, что будут ходатайствовать перед главнокомандующим ВСУ о поощрении Федосенко.
- Генеральный штаб ВСУ и главнокомандующий ВСУ Руслан Залужный 23 ноября сообщили, что на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области прошли занятия, где отработали новую тактику применения противотанковых комплексов Javelin и дронов Bayraktar в боевых условиях, а также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости.