Парламент Австрии предварительно одобрил обязательную вакцинацию для всех взрослых
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
John Twohig / Flickr
Нижняя палата парламента Австрии проголосовала за введение обязательной вакцинации от коронавируса для всех взрослых с 1 февраля.
Об этом пишет Kurier.
Окончательно этот законопроект еще должна утвердить верхняя палата, которая соберется на заседание 3 февраля. Ожидается, что там решение будет положительным, поскольку большинство принадлежит коалиции.
За законопроект проголосовали 137 депутатов, 33 были против и 10 воздержались. Обязательная вакцинация должна заработать с 1 февраля.
Для тех, кто будет отказываться от вакцинации, предусмотрены штрафы от €600. До середины марта никого штрафовать не будут.
Кроме штрафов, в Австрии введут и поощрения за вакцинацию. В частности, среди вакцинированных устроят лотерею, на которую выделят около €750 миллионов. Приблизительно каждый десятый вакцинированный получит ваучер на €500, которые можно будет потратить в заведениях питания и торговли, в культурных учреждениях.
- В Австрии с 11 января ввели обязательное ношение масок типа FFP2 на открытом воздухе в людных местах (если расстояние между людьми меньше двух метров). Также с февраля сократится срок действия «зеленого паспорта» вакцинации — с 9 до 6 месяцев. Для вакцинированных третьей дозой он будет действовать 9 месяцев.
- С 20 декабря 2021 года Австрия ужесточила правила въезда — в страну будут пускать только переболевших коронавирусом и полностью привитых. При этом вакцинированным двумя дозами, то есть без бустерного укола, придется предъявить отрицательный ПЦР-тест или отправиться на карантин.