Парламент Австрии предварительно одобрил обязательную вакцинацию для всех взрослых

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John Twohig / Flickr

Нижняя палата парламента Австрии проголосовала за введение обязательной вакцинации от коронавируса для всех взрослых с 1 февраля.

Об этом пишет Kurier.

Окончательно этот законопроект еще должна утвердить верхняя палата, которая соберется на заседание 3 февраля. Ожидается, что там решение будет положительным, поскольку большинство принадлежит коалиции.

За законопроект проголосовали 137 депутатов, 33 были против и 10 воздержались. Обязательная вакцинация должна заработать с 1 февраля.

Для тех, кто будет отказываться от вакцинации, предусмотрены штрафы от €600. До середины марта никого штрафовать не будут.

Кроме штрафов, в Австрии введут и поощрения за вакцинацию. В частности, среди вакцинированных устроят лотерею, на которую выделят около €750 миллионов. Приблизительно каждый десятый вакцинированный получит ваучер на €500, которые можно будет потратить в заведениях питания и торговли, в культурных учреждениях.