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В Беларуси назначили дату конституционного референдума. Его проведут 27 февраля.

Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. В документе отмечается, что результаты референдума будут иметь обязательную юридическую силу.

В бюллетене на референдуме будет только один вопрос — «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

Проект новой Конституции был презентован в Беларуси в конце декабря. Он предусматривает ограничение определенных полномочий президента, а в документе закрепят новый орган — Всебеларусское народное собрание. В его состав войдут до 1 200 человек из числа чиновников, депутатов, представителей исполнительной и судебной власти, бывшие и действующий президент, представители гражданского общества и прочие. У этого органа будут очень широкие полномочия: он сможет объявлять импичмент президенту и даже отменять законы.

Кроме того, в Конституции предусмотрены гарантии для бывших президентов, в частности их нельзя будет привлечь к ответственности за поступки в должности президента.