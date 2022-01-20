Кипр обновил правила въезда в страну. Новые правила заработают с 1 марта

Новости

Tom Coe / Unsplash

Правительство Кипра ввело новые правила въезда в страну. Они будут работать с 1 марта.

Об этом пишет Cyprus Mail.

Согласно новым правилам, вакцинированные туристы и переболевшие смогут беспрепятственно посетить остров, если их страна входит в список эпидемически безопасных.

Правительство будет делить страны мира на три списка: «зеленый», «красный» и «серый». Въезд из «серых» стран туристам будет запрещен, это можно будет сделать только при определенных обстоятельствах.

Кроме того, правительство с 24 января сократит срок изоляции тем, кто контактировал с больными, с 14 до 10 дней, а вакцинированные будут освобождены от нее.

Невакцинированные туристы из «зеленых» стран смогут въехать в Кипр, предоставив отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до въезда или тест на антиген за 24 часа до въезда. Невакцинированные туристы из «красных» стран будут сдавать тест дважды — до въезда и после въезда.

Кипр признает почти все вакцины: Janssen, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Sputnik Light и Novavax.

Срок действия сертификатов о вакцинации составит 9 месяцев как после второй дозы, так и после бустерной дозы. Сертификат выздоровления будет действовать 180 дней.