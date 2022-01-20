НАТО проведет масштабные учения за полярным кругом с участием 35 тысяч военных и двух авианосцев
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В марте 28 стран НАТО проведут крупные совместные военные учения в Арктике под названием Cold Response — 2022. Эти учения проходят раз в два года, но в этом году они будут особенно масштабными.
Об этом сообщают High North News и представительство США при Альянсе.
Учения будут проводить на севере Норвегии за полярным кругом и в Норвежском море. В них будут участвовать 35 тысяч военных из 28 стран, авиация, бронетехника, боевые корабли, в том числе два авианосца — американский USS Harry S. Truman (CVN-75) и британский HMS Prince of Wales (CVF).
На США и Великобританию будет приходиться большая часть сил, но в маневрах задействуют основную часть всей норвежской обороны. В учениях будут участвовать Швеция, Дания, Финляндия, Канада, Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Греция, Турция, Германия, Испания, Польша, Чехия, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словения, Хорватия, Черногория и Северная Македония.
Основная цель учений — подготовить всех членов НАТО к возможным боевым действиям и обороне в условиях севера. Особенно это важно на фоне усиления в регионе войск России, в частности возле Шпицбергена.
- В прошлых учениях, в 2020 году, в Cold Response участвовали 16 тысяч солдат из 10 стран. При этом их пришлось прервать из-за пандемии.
- В октябре 2018 года самолеты и корабли Российской Федерации пытались устроить провокации на военных учениях НАТО за полярным кругом. Когда британские и нидерландские военные проводили учения по противоракетной обороне в Арктике, в регионе заметили, что увеличилось количество российских кораблей.
- Великобритания после этого начала усиливать военное присутствие в Арктике для защиты от России. РФ тоже пытается контролировать это направление.
- В 2020 году тогда еще президент США распорядился построить флот ледоколов для защиты интересов в Арктике и Антарктике.