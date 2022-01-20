Новости

В Украину прибыли 2 миллиона экспресс-тестов для выявления коронавируса.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Полученные экспресс-тесты изготовила корейская компания SD Biosensor Inc., их передадут государственному предприятию «Укрвакцина» для дальнейшего распределения в учреждения здравоохранения во всех областях Украины.

Стоимость закупки составляет $7 035 769 долларов, поставка тестов состоялась при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

«Сейчас как никогда важно своевременное выявление случаев коронавирусной болезни, ведь от этого напрямую зависят темпы распространения COVID-19. Сейчас Украина полностью обеспечена тестами на несколько месяцев непрерывной работы», — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По мнению главы представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурата Шахина, расширение доступа к бесплатным тестам, своевременное выявление контактных лиц и изоляция помогут прервать цепь передачи инфекции.