В Пакистане суд приговорил девушку к смертной казни за «богохульство в WhatsApp»

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Суд в Пакистане приговорил девушку к казни за «богохульные сообщения», которые она посылала через WhatsApp и Facebook. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о 26-летней Анике Атик из города Равалпинди. Ее 19 января суд признал виновной и приговорил к 20 годам лишения свободы и приказал повесить.

Согласно материалам дела, Атик в 2019 году через мобильное приложение познакомилась с парнем, который позже и подал на нее заявление за богохульство. Пара начала переписываться через WhatsApp, и парень обвинил ее в том, что она отправляет «богохульные карикатуры на святых пророков» в WhatsApp и использует свою учетную запись в Facebook для передачи богохульных материалов другим. При этом она якобы «намеренно оскверняла священных праведников и оскорбляла религиозные убеждения мусульман».

Атик, которая заявила, что она практикующая мусульманка, отвергла все обвинения. Девушка заявила, что заявитель намеренно втянул ее в религиозную дискуссию, чтобы собрать доказательства и «отомстить» за то, что она отказалась дружить с ним.

Пакистан является исламским государством, где действуют одни из самых строгих законов о богохульстве в мире и регулярно выносятся смертные приговоры. На практике казни не проводят, и обвиняемые проводят свою жизнь в тюрьме. По данным Комиссии США по международной религиозной свободе, около 80 человек в Пакистане находятся в тюрьмах за богохульство, по крайней мере половина из них приговорена к смертной казни, хотя казней не было.

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В 2016 году Пакистан принял закон о предотвращении электронных преступлений (PECA) и расширил полномочия правительства по контролю контента, который размещают в социальных сетях. В 2017 году Таймур Раза стал первым человеком, которого приговорили к казни за якобы богохульство в Facebook.

Проблема богохульства остается очень чувствительной в Пакистане. В декабре 2021 года гражданина Шри-Ланки, работавшего на фабрике в Пакистане, обвинили в богохульстве — он снял религиозные плакаты со стен фабрики, и толпа забила его до смерти, а тело подожгли.