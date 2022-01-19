«Неэффективные»: в ВОЗ призвали отменить ограничения на международные поездки

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Во Всемирной организации здравоохранения призвали все страны мира отменить ограничения на международные поездки. Там отметили, что этот способ является неэффективным и не останавливает распространение вируса.

Об этом говорится в заявлении комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

По результатам заседания комитета в связи с пандемией коронавируса был выработан ряд рекомендаций для стран мира. В частности, в ВОЗ советуют продолжать использовать меры для здравоохранения, а также иметь взвешенный подход к массовым мероприятиям, оценивая все риски.

Также в ВОЗ призывают мир достичь к июлю 2022 года вакцинации 70% населения во всех странах и интегрировать вакцинацию от коронавируса в обычные службы здравоохранения.

Отдельно в организации рекомендуют признавать все вакцины, сертифицированные ВОЗ, и не просить подтверждения вакцинации во время международных поездок, так как многие государства до сих пор не имеют доступа к вакцинам.

«Отменить или ослабить запреты на международные поездки, поскольку они не обеспечивают добавленную стоимость и продолжают содействовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства-участники. Неспособность ограничений на поездки, введенные после обнаружения и сообщения о штамме «Омикрон», ограничить международное распространение «Омикрона», демонстрирует неэффективность таких мер со временем», — рекомендуют в ВОЗ.