В Чехии решили отменить обязательную вакцинацию. Привиться должны были люди от 60 лет и работники отдельных отраслей

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Gabriel Kuchta / Stringer

Правительство Чехии отказалось от введения обязательной вакцинации жителей против коронавируса.

Об этом на брифинге 19 января заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

«Мы договорились, что вакцинация против COVID-19 не будет обязательной. Мы не находим причин для обязательной вакцинации, мы не хотим углублять раскол в обществе, к тому же многие аргументы, которые рассматривались в прошлом, больше не действуют», — пояснил он.

В то же время Фиала заверил, что это решение не отменяет отношение его правительства к вакцинации.

«Это по-прежнему самый лучший способ борьбы с COVID-19. Вакцинация — самый эффективный способ избежать серьезного заболевания, избежать госпитализации, и цифры это наглядно доказывают», — подчеркнул премьер Чехии и призвал граждан сделать прививку.

Отметим, предыдущий состав правительства Чехии постановил, что представители определенных профессий (медицинские и социальные работники, полицейские, пожарные, военные, разведчики), а также люди старше 60 лет обязаны привиться от коронавируса до 28 февраля 2022 года.