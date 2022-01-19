Украинцы смогут потратить «тысячу Зеленского» на лекарства онлайн и офлайн. В правительстве объяснили, как это будет работать

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить тысячу гривен, полученную за вакцинацию, на лекарства в аптеках офлайн или онлайн.

Об этом на брифинге Министерства цифровой трансформации и Министерства экономики сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Все вакцинированные украинцы, которым исполнилось 60 лет, смогут покупать лекарства не только офлайн, но и онлайн. Не только в аптечных пунктах и сетях, но и онлайн на сайтах. Все аптеки, которые до этого работали, в которых есть терминалы, которые продавали офлайн и онлайн, они уже автоматически подключаются с понедельника [24 января] и присоединяются к программе «єПідтримка», — рассказал он и подчеркнул, что не нужно оформлять новую карточку, если человек открыл свою до получения возможности тратить деньги за вакцинацию в аптеках.

В то же время заместитель министра экономики Александр Грибан уточнил, что покупать в аптеках можно будет только лекарственные средства.

«Нельзя покупать средства с недоказанной эффективностью, биологически активные добавки, медицинские приборы», — пояснил он.

Также Грибан отметил, что банки будут проверять возраст человека в сам момент проведения платежа.

«Неважно, когда человек открыл эту карточку, важен именно тот факт, есть ли человеку 60 лет на момент транзакции», — добавил замглавы Минэкономики.

Отдельно Грибан анонсировал, что во втором-третьем квартале этого года правительство запустит механизм выплаты тысячи гривен за вакцинацию офлайн.

«Будет предложен альтернативный офлайн-механизм. Уже во втором-третьем квартале 2022 года будут начаты механизмы, как можно сделать это [получить помощь по программе «єПідтримка»] офлайн. Как раз для тех людей, у которых нет смартфонов, но которые желают получить такую помощь», — сказал он.