В Instagram теперь можно создать свой цифровой аватар для метавселенной
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Videvo
В соцсеть Instagram добавили функцию создания цифрового аватара для метавселенной, которую активно разрабатывает компания Meta (владелец Instagram и Facebook).
Редактор позволяет пользователям создать аватар похожего на себя персонажа с учетом цвета кожи, прически, формы и цвета глаз, одежды и много другого. Созданный аватар можно использовать в Instagram, Facebook и Messenger.
Чтобы воспользоваться функцией, нужно перейти в настройки, открыть вкладку «Аккаунт» и выбрать пункт «Аватары».
- Ранее Meta, в рамках создания метавселенной, представила приложение Horizon Worlds на основе виртуальной реальности. С помощью гарнитуры пользователи могут создать аватара для анимационного виртуального мира.