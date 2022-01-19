В Instagram теперь можно создать свой цифровой аватар для метавселенной

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В соцсеть Instagram добавили функцию создания цифрового аватара для метавселенной, которую активно разрабатывает компания Meta (владелец Instagram и Facebook).

Редактор позволяет пользователям создать аватар похожего на себя персонажа с учетом цвета кожи, прически, формы и цвета глаз, одежды и много другого. Созданный аватар можно использовать в Instagram, Facebook и Messenger.

Скриншот

Чтобы воспользоваться функцией, нужно перейти в настройки, открыть вкладку «Аккаунт» и выбрать пункт «Аватары».