Кабмин разрешил тратить «тысячу Зеленского» за вакцинацию на лекарства

Новости

NurPhoto / Contributor / Getty Images

Кабинет министров расширил перечень услуг, которые можно получить в рамках программы «єПідтримка». Теперь украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить тысячу гривен, полученную за вакцинацию, на лекарства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины.

Кабмин дополнил перечень сфер деятельности и кодов категорий продавца сферой лекарственные средства. Купить лекарства за эти деньги можно будет с 24 января.

Теперь в планах правительства расширить программу на детей от 12 до 17 лет (поручение уже оформили).