Кабмин разрешил тратить «тысячу Зеленского» за вакцинацию на лекарства
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- Костя Андрейковец
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Кабинет министров расширил перечень услуг, которые можно получить в рамках программы «єПідтримка». Теперь украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить тысячу гривен, полученную за вакцинацию, на лекарства.
Об этом сообщил премьер-министр Украины.
Кабмин дополнил перечень сфер деятельности и кодов категорий продавца сферой лекарственные средства. Купить лекарства за эти деньги можно будет с 24 января.
Теперь в планах правительства расширить программу на детей от 12 до 17 лет (поручение уже оформили).
- Сейчас тысячу гривен за вакцинацию можно потратить на железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины, билеты в кинотеатр, на концерты, в театр, музей или на выставки, на абонемент в спортзал и товары в книжных магазинах.
- Программа выплат будет действовать на протяжении всего 2022 года, ее расширят.