Бывшая «прокурор Крыма» Наталья Поклонская не будет послом в Кабо-Верде — «по личным причинам»
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- Ангелина Шеремет
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Бывшая «прокурор Крыма» Наталья Поклонская сообщила, что в связи с «личными обстоятельствами» отменила планы по вступлению в должность посла России в Кабо-Верде.
Об этом 19 января сообщает российское информационное агентство РИА со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел.
«Почему я не вступила в должность? Поменялись личные обстоятельства. Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезна нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где я буду полезна государству», — заявила сама Поклонская в интервью ТАСС.
В октябре 2021 года президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. МИД Украины после этого обратился к властям страны и напомнил о розыске.
- Поклонская — бывшая украинская, а ныне российская юристка. До 2014 года работала в прокуратуре АР Крым. После оккупации полуострова Россией изменила присяге и перешла на сторону оккупантов, возглавив «прокуратуру Крыма». В 2016 году была избрана депутатом Государственной Думы России, где занимала должность заместителя председателя комитета по международным делам. В Украине Поклонская в розыске.