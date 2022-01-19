Бывшая «прокурор Крыма» Наталья Поклонская не будет послом в Кабо-Верде — «по личным причинам»

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Бывшая «прокурор Крыма» Наталья Поклонская сообщила, что в связи с «личными обстоятельствами» отменила планы по вступлению в должность посла России в Кабо-Верде.

Об этом 19 января сообщает российское информационное агентство РИА со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел.

«Почему я не вступила в должность? Поменялись личные обстоятельства. Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезна нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где я буду полезна государству», — заявила сама Поклонская в интервью ТАСС.

В октябре 2021 года президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. МИД Украины после этого обратился к властям страны и напомнил о розыске.