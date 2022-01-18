Филарет подал иск в Окружной админсуд Киева. Хочет восстановить УПЦ КП

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Маркив Михаил / УНИАН

Патриарх Филарет обратился в Окружной административный суд с просьбой обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

Об этом говорится на сайте суда.

По документам, истец просит суд обязать Госэтнополитики, чтобы в службе зарегистрировали постановление, которое отменит решение о прекращении деятельности религиозного объединения УПЦ КП.

Кроме этого, в истец тебует признать противоправным бездействие ответчика — Государственной службы по этнополитике и свободе совести — относительно регистрации в госреестре соответствующего постановления.

Сейчас ОАСК решает вопрос, следует ли открывать производство по этому иску.