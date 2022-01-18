На станции «Академик Вернадский» записали уникальные звуки тюленей

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Украинские полярники записали звуки тюленей Уэдделла в районе станции «Академик Вернадский». Ранее было известно около 30 типов звуков этих животных, но недавно исследователи обнаружили еще 9 типов — в ультразвуковом спектре.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Эти звуки полярники сравнивают со звуками бластеров из «Звездных войн».

«Где-то пятая часть подводного пения происходит как раз на таких частотах — выше диапазона человеческого слуха: от 20 до 50 кГц, а некоторые могут достигать 200 кГц. Ранее считалось, что ластоногим такие высокочастотные звуки не присущи, поэтому их функциональное значение ученым еще предстоит выяснить», — отмечают исследователи.

Существует предположение, что обратное эхо таких звуков позволяет Уэдделлам ориентироваться в пространстве во время антарктической зимы. Хотя эти тюлени и имеют хорошее зрение, но когда света нет несколько месяцев, то им нужен другой способ получения базовой информации об окружающем мире, например, чтобы находить лунки или добычу.

Кроме того, поскольку высокочастотные звуки преодолевают меньшие расстояния, чем низкочастотные, тюлени могут использовать их для общения с другими особями, не привлекая хищников.

Анализ этих данных с помощью специальной программы позволит получить новую информацию о звуках и подводных коммуникациях тюленей, в частности в ультразвуковом спектре.

Также исследования помогут установить особенности вокализации животных всех возрастов и пола и выяснить, отличаются ли диалекты тюленей Уэдделла из районов архипелага Вильгельма (то есть вблизи станции Вернадского) и моря Росса (Западная Антарктика, где проводят исследования ученые с американской станции Мак-Мердо»).