КГГА: В Киеве школьникам для бесплатного проезда необходимо оформить электронную карточку

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Столичным школьникам до 1 марта нужно оформить электронную карточку ученика, иначе проезд в общественном транспорте будет платным.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Проект электронной карты запустили еще в 2019 году, но только половине учеников оформили документ. Остальные родители не спешат это делать.

«Те, кто до сих пор не оформил для своих детей карточку ученика, должны осознать, что действующее законодательство не позволяет другим образом предоставлять возможность бесплатного проезда школьникам. И в таком случае родителям придется за них платить», — заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Он отметил, что проект будет развиваться, а карточка в будущем станет «современным носителем полезных функций» (оплата питания, контроль за оценками). При этом замглавы пожаловался на то, что процесс шел бы быстрее, но родители детей тормозят своим нежеланием подключаться к проекту.