Исследователи из Оксфорда назвали «тревогу» детским словом 2021 года

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Исследователи Oxford University Press назвали слово «тревога» (anxiety) детским словом 2021 года.

Под влиянием пандемии исследования словарного запаса были сосредоточены на благосостоянии. Приблизительно восемь тысяч школьников — с третьего по девятій класс — попросили выбрать лучшие слова, которые они будут использовать при обсуждении своего психического здоровья и переживаний во время изоляции. Более чем каждый пятый (21%) ученик сказал, что слово «тревога» было для них наиболее значимо в течение последнего года, за ним идут «вызов» (19%) и «изоляция» (14%).

Эксперты заявили, что полученные результаты подчеркивают влияние изоляции и закрытия школ на детей, а также «жизненно важную роль, которую играет речь для детей, когда речь идет о самовыражении, обучении и благополучии».

«Сейчас как никогда важно, чтобы мы вкладывали средства в поддержку языкового развития детей дома и в школе», — сказала Хелен Фриман, директор Oxford University Press по дошкольному и домашнему обучению.

Учителей из 85 школ, участвовавших в исследовании, тоже опросили на предмет того, какие слова они чаще всего используют, говоря с детьми об их физическом и психическом здоровье. Так, 31% педагогов сказали, что они чаще всего использовали слово «устойчивость», когда говорили с учениками о пандемии. Вторым наиболее часто используемым словом было «вызов», за которым следует «благополучие».

В прошлом году детским словом года выбрали «коронавирус», а в 2019 году — Brexit.