Вулканический пепел не позволяет доставить питьевую воду на остров Тонга. Большая часть территории ушла под воду

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Третьи страны не могут доставить помощь востровное государство Королевство Тонга, пострадавшее от последствий извержения подводного вулкана. Вулканический пепел засыпал остров, из-за чего самолеты не могут сесть в аэропорту, сообщает BBC.

Так, Новая Зеландия не может доставить туда питьевую воду. Отметим, что страна состоит из 170 островов, 36 из которых населены.

Сейчас известно о минимум двух погибших, но власти подчеркивают, что их может быть значительно больше. Дело в том, что стихия создала проблемы с коммуникацией и не все ведомства могут взаимодействовать между собой и с гражданами.

Также Bloomberg опубликовал новые спутниковые снимки последствий извержения Хунг-Тонга-Хунга-Хаапай. Для анимации использовали фотографии, сделанные Maxar в апреле 2021 года и после извержения.

Столица Нукуалофа (расположена в 64 км от вулкана) покрыта темно-коричневым пеплом, а на фото из столичного порта видны повреждения, которые причинило цунами.