Кислотные дожди и разрушение коралловых рифов. Извержение вулкана возле Тонги может привести к длительным последствиям для природы
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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NZ Defence Force / Facebook
Сильное извержение вулкана в тихоокеанском островном государстве Королевство Тонга может нанести длительный ущерб коралловым рифам, разрушить береговую линию и навредить рыболовству.
Об этом предупреждают ученые, изучающие спутниковые снимки, цитирует Al Jazeera.
Подводный вулкан, извержение которого произошло в субботу, 15 января, выделяет диоксид серы и оксид азота — два газа, при взаимодействии с водой и кислородом в атмосфере вызывающие кислотные дожди. Вулканолог из Оклендского университета Шейн Кронин предполагает, что в ближайшее время вокруг Тонги, вероятно, будут идти кислотные дожди, которые причинят значительный ущерб урожаю и могут повлиять на основные продукты Тонги, такие как таро, кукуруза, бананы и овощи.
Падающий пепел может повредить коралловые рифы, которые и до извержения были под угрозой. Том Шилс, морской биолог из Университета Гуама, сказал: «Большие участки рифов в непосредственной близости от удара [вулкана] Хунга-Тонга, по всей вероятности, похоронены и задушены большими отложениями вулканического пепла».
По словам Шилса, при извержениях, подобных субботнему, в воду попадает большое количество железа, что может способствовать росту сине-зеленых водорослей и губок, которые еще сильнее разрушают рифы.
Кроме этого, по данным Геологической службы Тонги, пепел в океане может причинить вред морской жизни: прибрежная морская вода, вероятно, загрязнена токсичными вулканическими выбросами, поэтому рыбаки «должны понимать, что рыба в этих водах отравлена».
Военные Новой Зеландии облетели Тонгу и сделали снимки, на которых виден пепел на взлетно-посадочной полосе аэропорта Нукуалофы.
Население Тонги составляет около 100 тысяч человек. Страна состоит из 170 островов, 36 из них населены. Поскольку для большинства жителей Тонги океан — это источник пищи и средств к существованию, ученые предупреждают о гибели или миграции рыб после извержения.
- Утром 15 января в Тихом океане возле Королевства Тонга произошло мощное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай. Оно вызвало землетрясение и цунами, которое обрушилось на столицу Тонга, соседние острова и Японию, где пострадали более 20 судов и эвакуировали 230 тысяч жителей.
- Последствия извержения вулкана ощутила вся Земля — ударные волны дважды обогнули планету, а отголоски извержения фиксировались в Украине и на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде. Масштабы извержения зафиксировали ряд спутников. Пока известно о гибели двух людей в Перу (из-за волн), три рыбака в США и один в Японии получили травмы.