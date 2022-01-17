Великобритания предоставит Украине противотанковое вооружение

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна предоставит Украине вооружение. Речь идет о легких противотанковых системах для обороны.

Об этом он сообщил во время выступления в парламенте, пишет Reuters.

«Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых систем оборонного вооружения», — отметил он.

По словам Уоллеса, первые системы уже прибыли в Украину в понедельник. Также с этими системами прибыли и британские военные, которые научат, как ими пользоваться.

Министр не сообщил, какое именно вооружение передали Украине, но заверил, что это оружие не является стратегическим и не представляет для России угрозы. Ее используют исключительно для обороны.

Кроме этого Уоллес сообщил, что пригласил министра обороны России Сергея Шойгу в Лондон для переговоров.