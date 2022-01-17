«Идет война» и «Будут бомбить»: в Швеции детей через TikTok запугивают войной с Россией
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- Алексей Ярмоленко
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konkarampelas / Pixabay
В шведском сегменте соцсети TikTok начали распространяться видео с запугиванием войной с Россией. Дети обеспокоены и уже звонят по телефону на горячую правительственную линию.
Об этом пишет Defense One.
В соцсетях взрослые шведы начали рассказывать, что их дети в последнее время активно спрашивают, что Швеция якобы готовится воевать с Россией. Соответствующие видео с фразами «Война грядет», «Россия будет бомбить Швецию» и тому подобное они увидели в TikTok.
Представительница общенациональной шведской организации BRIS, которая выступает за права детей и руководит горячей линией для детей, Мари Ангсел рассказала, что подростки уже начали звонить по телефону на горячую линию и рассказывать о своих страхах перед Россией и войной.
В Швеции очень мало детей читают новости, но почти треть пользуется TikTok и узнает информацию оттуда. Пока точно неизвестно, кто именно распространяет в соцсети подобные видео.
- На фоне концентрации российских войск у границы с Украиной Швеция повысила уровень боеготовности своих вооруженных сил. Особое внимание уделяется острову Готланд в Балтийском море, имеющему стратегическое значение. В 2015 году решением парламента туда вернули воинские части для потенциальной защиты острова.