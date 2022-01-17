В «Охматдете» установили уникальное оборудование для лучевой терапии. Детей с онкологией больше не будут отправлять за границу

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Міністерство охорони здоров'я України

В столичном «Охматдете» установили уникальное оборудование для проведения лучевой терапии детям с онкологическими заболеваниями. Это линейный ускоритель, который значительно расширяет возможности лечения детской онкологии и делает облучение более безопасным.

Об этом «Бабелю» сообщила пресс-служба Минздрава.

В частности, пациенты «Охматдета» получат доступ к услуге тотального облучения тела (total body irradiation). Эта процедура позволяет избавиться от метастазов, а также подготовить пациента к трансплантации костного мозга. Раньше для проведения такой процедуры детей везли в другие страны, но теперь она доступна бесплатно и в Украине.

«Ежегодно в «Охматдете» получают лучевую терапию около 150 детей. Более 50% пациентов приезжают из разных регионов страны. Поэтому инфраструктурные изменения в медицинской отрасли являются для нас приоритетом, ведь переоснащение больниц — это возможность медикам работать с новейшим оборудованием, способным проводить качественную диагностику и эффективное лечение, в частности маленьких пациентов», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Линейный ускоритель Elekta Synergy государство приобрело почти за 60 миллионов гривен еще в 2013 году. Спустя четыре года после этого его смонтировали, а специалисты компании-производителя бесплатно осовременили всю необходимую инфраструктуру. Однако со временем ускоритель нуждается в усовершенствовании, поэтому государство должно покупать для него дополнительное оборудование.