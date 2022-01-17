За два года пандемии 10 богатейших людей мира удвоили свое состояние, а 160 миллионов — оказались в нищете

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Freddie Collins / Unsplash

С начала пандемии COVID-19 состояние 10 богатейших людей мира выросло более чем вдвое — до $1,5 триллиона. В то же время более 160 миллионов человек оказались в нищете за время пандемии.

Об этом говорится в исследовании международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

В опубликованном докладе отмечается, что доход абсолютного большинства населения заметно снизился.

«Это произошло не по случайности, а по выбору: «экономическое насилие» происходит, когда выбор структурной политики делается для самых богатых и влиятельных людей. Это наносит прямой вред всем нам, а самым бедным людям больше всего», — отмечают авторы отчета.

С марта 2020 года за чертой бедности оказались более 160 миллионов человек по всему миру. По данным исследователей, от различных причин, связанных с неравенством, каждые четыре секунды погибает один человек: от отсутствия доступа к здравоохранению, гендерного насилия, изменения климата и голода.

В то же время за два года из-за изменений в глобальной экономике миллиардеры смогли удвоить свое состояние с $700 миллиардов до $1,5 триллиона.

«Если эти десять человек завтра потеряют 99,99% своего состояния, они все равно останутся богаче 99% населения планеты», — отметила исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер.

Речь идет о таких предпринимателях, как Илон Маск, Джеффри Безос, Бернар Арно, Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Марк Цукерберг, Сергей Брин, Стив Балмер и Уоррен Баффет.

В Oxfam предложили ввести дополнительный налог для элит и направить его на социальную защиту и здравоохранение.