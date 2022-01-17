В Саудовской Аравии обнаружили сеть дорог с гробницами возрастом более 4,5 тысячи лет

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В Саудовской Аравии археологи обнаружили сеть дорог, построенных более 4,5 тысячи лет назад. Вдоль этих дорог также нашли хорошо сохранившиеся древние гробницы.

Об этом пишет CNN.

Их выявили исследователи Университета Западной Австралии, используя аэрофотосъемку с вертолета, наземную съемку, раскопки и изучая спутниковые снимки. Археологи выявили «погребальные аллеи», протянувшиеся на большие расстояния в северо-западных округах Аль-Ула и Хайбар.

Сами гробницы в основном представляют собой кольцевые захоронения в виде пирамиды из камней, окруженной стеной высотой до двух метров. Используя радиоуглеродное датирование, исследователи определили, что они датируются периодом между 2 600 и 2 000 годами до нашей эры, хотя гробницы продолжали использоваться повторно примерно до XI века нашей эры.

«Этим гробницам 4 500 лет, и они все еще стоят на своей первоначальной высоте, что действительно неслыханно. Потому я думаю, что именно это особенно отличает Саудовскую Аравию от остального региона — просто невероятный уровень сохранности», — сказала исследователь Мелисса Кеннеди.

Кеннеди считает, что в гробницах были похоронены либо отдельные люди, либо небольшие группы, команда зафиксировала около 18 тысяч гробниц вдоль дорог. Исследователи считают, что дороги использовались задолго до появления гробниц, и до сих пор точно не знают, почему гробницы были построены именно вдоль маршрута. При этом они указали на схожие обычаи, связанные с владением землей, в древних Греции и Риме

«Возможно, способ показать право собственности мог быть одной из причин, по которой были построены гробницы», — сказал исследователь Мэтью Далтон. Ученые займутся радиологическим исследованием находки и отмечают, что это может привести к новым открытиям, поскольку выявленные дороги могут даже простираться к Йемену, тем более что подобные гробницы найдены как в этой стране, так и на севере Сирии.