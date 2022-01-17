Мэр Киева Виталий Кличко второй раз заболел коронавирусом
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- Костя Андрейковец
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Скакодуб Андрій / POOL / УНИАН
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что заболел коронавирусом.
«Новость для меня — неутешительная. Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже во второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на неосложненное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома», — написал он в своем Telegram.
Кличко призвал киевлян придерживаться противовирусных правил и быть осторожными в местах скопления людей.
- 12 января Национальная академия наук сообщила, что в Украине началась новая волна коронавируса. Среднесуточный прирост новых больных в районе 10 тысяч.
- За прошедшие сутки, 16 января, в стране выявили чуть более 5 тысяч новых больных.