Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заболел коронавирусом. Он прошел полный курс вакцинации

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Палинчак Михаил / УНИАН

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний получил положительный тест на COVID-19. В прошлом году митрополит Киевский и всей Украины прошел полный курс вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Из-за болезни Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении. Следовательно, на следующей неделе он не будет принимать посетителей и вести богослужений.

«Просим духовенство и прихожан молиться о скором выздоровлении предстоятеля Православной церкви Украины», — призвали в ПЦУ.