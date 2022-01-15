Авиакомпания Air Ocean Airlines отменила все рейсы до 15 марта включительно
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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Videvo
Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines с 15 января до 15 марта отменяет все свои рейсы из-за задержки поставки самолетов.
Об этом сообщила пресс-служба Air Ocean Airlines.
«В связи с задержкой поставки воздушных судов и необходимостью провести плановое техническое обслуживание эксплуатируемых сейчас самолетов авиакомпания вынуждена перенести выполнение полетов с возобновлением начиная с 15 марта 2022 года», — отметили в компании.
Сегодняшние рейсы авиакомпании уже отменены, а билеты на ближайшие два месяца в продаже отсутствуют.
Как вернуть деньги за билет
Если вы приобрели билет на сайте авиакомпании, средства автоматически в полном объеме будут зачислены на карту, с которой была произведена оплата.
Если вы приобрели билет у агента по продаже авиационных перевозок, обратитесь по месту его приобретения для возмещения стоимости билета.
Также можно сохранить за собой право полета с открытой датой вылета и при покупке следующего билета получить 50-процентную скидку.
- Air Ocean Airlines — это украинская авиакомпания, созданная в 2020 году. Компания запустила рейсы из Киева в Запорожье, Львов, Черновцы, Харьков, из Львова в Запорожье и Харьков. Флот авиаперевозчика включает в себя два Ан-148.