В Украине более 10 тысяч новых COVID-больных. Вакцинировали почти 91 тысячу людей

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Plastifikator x «Бабель»

В Украине за минувшие сутки (14 января) выявили 10 569 новых больных COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых больных в Киеве (1 178), Львовской (1 178) и Ивано-Франковской (1 167) областях. Среди общего числа больных 727 детей и 229 медиков. Госпитализировали за сутки 1 682 человека, а умерли — 127. Выздоровели 6 172 украинца.

Вакцинировали за прошлые сутки 90 817 людей. Первую дозу получили 30 498 человека, а вторую — 43 127. Дополнительную дозу получили 659 человек, бустерную дозу — 16 533 человека.