В Польше произошла масштабная утечка военных данных. Минобороны уверяет, что угрозы госбезопасности нет

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Mariusz Cieszewski / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

В Польше зафиксировали масштабную утечку данных о вооружении польской армии, боеприпасах, запчастях для боевых машин и специализированном программном обеспечении. Значительная часть данных касается оборудования бывшего СССР и закупленной у США, Германии и Израиля техники.

Об этом сообщает издание Onet.

Журналисты отмечают, что в сеть просочилась ресурсная база польских военных — от винтов и ноутбуков до противотанковых ракет и истребителей F-16, а «некоторая информация, попавшая в свободный доступ, чрезвычайно ценна для иностранных спецслужб».

Источники издания в спецслужбах подтвердили утечку данных и заверили, что работают над поиском злоумышленников, способствовавших утечке. По словам специалиста по кибербезопасности, базу уже загрузили пользователи из более чем десятка стран, в том числе из России и Китая.

Всего в сети обнародовано 1 757 390 записей. Сейчас польские службы проверяют, как эта информация попала в интернет. По данным источника Onet, скорее всего, кто-то из ІТ-специалистов Инспекции поддержки Вооруженных сил в Быдгоще (учреждения, которое занимается закупками для армии и хранением техники и запчастей) создал собственную программу, на которую скопировал данные из засекреченных военных систем.

Минобороны Польши уже отреагировало на ситуацию, там убеждают, что угрозы государственной безопасности нет, а обнародованные данные и так содержатся в открытом доступе.

По предварительным данным, сотрудник Инспекции обеспечения небрежно относился к своим обязанностям, в результате чего произошла утечка данных.