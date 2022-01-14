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Украина подписала ряд документов о сотрудничестве с Азербайджаном. Зеленский и Алиев приняли общую декларацию

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 января в Киеве подписали общую декларацию об углублении стратегического партнерства.

Церемонию подписания транслировал Офис президента Украины.

«Мы подписали общую декларацию между президентами Украины и Азербайджаном. Она закрепляет готовность оказывать взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности наших государств в международно признанных границах, совместное противодействие гибридным угрозам, стремление обеспечить мир и стабильность в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами», — заявил Зеленский во время брифинга.

Также президенты обсудили ряд вопросов безопасности, экономики и торгового сотрудничества, после чего между министерствами и компаниями двух стран было подписано еще пять документов:

Напомним, Азербайджан и Украина совместно с Грузией, Молдовой, Арменией и Беларусью входят в проект «Восточное партнерство» — инициативу ЕС, направленную на укрепление связей между этими странами. С июня 2021 года участие Беларуси в «Восточном партнерстве» было приостановлено.