Украина подписала ряд документов о сотрудничестве с Азербайджаном. Зеленский и Алиев приняли общую декларацию

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 января в Киеве подписали общую декларацию об углублении стратегического партнерства.

Церемонию подписания транслировал Офис президента Украины.

«Мы подписали общую декларацию между президентами Украины и Азербайджаном. Она закрепляет готовность оказывать взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности наших государств в международно признанных границах, совместное противодействие гибридным угрозам, стремление обеспечить мир и стабильность в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами», — заявил Зеленский во время брифинга.

Также президенты обсудили ряд вопросов безопасности, экономики и торгового сотрудничества, после чего между министерствами и компаниями двух стран было подписано еще пять документов:

между Кабмином Украины и правительством Азербайджана — соглашение о сотрудничестве в области безопасности пищевых продуктов;

между министерствами экономики — меморандум о взаимопонимании по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле;

между Минагрополитики Украины и Минэкономики Азербайджана — меморандум о сотрудничестве в аграрной отрасли;

между НАК «Нафтогаз» и государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) — меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области энергетики;

между Госгеокадастром и Минэкономики Азербайджана — меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области земельных отношений, управления землями государственной собственности и государственного земельного кадастра.

Напомним, Азербайджан и Украина совместно с Грузией, Молдовой, Арменией и Беларусью входят в проект «Восточное партнерство» — инициативу ЕС, направленную на укрепление связей между этими странами. С июня 2021 года участие Беларуси в «Восточном партнерстве» было приостановлено.