Бывший начальник отдела прокуратуры Киевской области приговорен к 5 годам тюрьмы

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Бывший начальник отдела прокуратуры Киевской области Владимир Чеботарев приговорен к 5 годам лишения свободы.

Соответствующее решение вынес 14 января Высший антикоррупционный суд, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Экс-чиновника в 2016 году разоблачили в мошенничестве и подстрекательстве другого человека к даче 130 тыс. гривен взятки прокурорам Ровненской области. Тогда предприниматель нанес ущерб местному бюджету Ровно, завысив объемы поставок продуктов питания в учебные заведения города.

Чеботарев пообещал посодействовать, чтобы местная прокуратура закрыла производство в отношении предприятия. Но получив 50 тысяч гривен как часть взятки, оставил ее себе.

В марте 2018 года чиновника уволили с должности.

Согласно приговору суда, Чеботареву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Кроме того, его лишили чина юриста 1 класса.

Также коллегия судей ВАКС частично удовлетворила гражданский иск прокурора и обязала осужденного заплатить 30 тысяч гривен.

До вступления приговора в законную силу экс-начальник отдела прокуратуры будет находиться под залогом, размер которого увеличили до 1 млн 240 тысяч гривен.