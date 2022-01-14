Верховный суд США заблокировал требование Байдена об обязательной вакцинации сотрудников частных компаний
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- Алексей Ярмоленко
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International Monetary Fund / Flickr
Верховный суд США заблокировал приказ президента Джо Байдена с требованием об обязательной вакцинации сотрудников частных компаний. Там отметили, что это превышает полномочия президента.
Об этом пишет BBC.
В то же время, судьи решили, что президент имеет ограниченный мандат на обязательную вакцинацию сотрудников государственных медицинских учреждений.
Сам Байден отметил, что разочарован таким решением суда, но призвал руководителей частных компаний внимательно относиться к «жизненно важным требованиям к сотрудникам».
«Я призываю руководителей бизнеса немедленно присоединиться к уже активизировавшимся, включая треть компаний из списка Fortune 100, и ввести требования по вакцинации для защиты своих работников, клиентов и сообществ», — подчеркнул он.
- В ноябре стало известно, что от компаний в США, насчитывающих 100 или более сотрудников, требуют вакцинировать их от коронавируса двумя дозами Pfizer или Moderna или однодозовым препаратом Johnson & Johnson до 4 января 2022 года. Непривитые работники будут обязаны еженедельно делать ПЦР-тест на коронавирус.