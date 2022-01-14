Верховный суд США заблокировал требование Байдена об обязательной вакцинации сотрудников частных компаний

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International Monetary Fund / Flickr

Верховный суд США заблокировал приказ президента Джо Байдена с требованием об обязательной вакцинации сотрудников частных компаний. Там отметили, что это превышает полномочия президента.

Об этом пишет BBC.

В то же время, судьи решили, что президент имеет ограниченный мандат на обязательную вакцинацию сотрудников государственных медицинских учреждений.

Сам Байден отметил, что разочарован таким решением суда, но призвал руководителей частных компаний внимательно относиться к «жизненно важным требованиям к сотрудникам».

«Я призываю руководителей бизнеса немедленно присоединиться к уже активизировавшимся, включая треть компаний из списка Fortune 100, и ввести требования по вакцинации для защиты своих работников, клиентов и сообществ», — подчеркнул он.