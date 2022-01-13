Минобороны заключило контракт на ремонт флагмана ВМС — фрегата «Гетман Сагайдачный»
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- Алексей Ярмоленко
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Гиманов Александр / УНИАН
Министерство обороны заключило контракт на ремонт фрегата «Гетман Сагайдачный». Этот корабль является флагманом Военно-морских сил Украины.
Об этом пишет пресс-служба «Укроборонпрома».
Соответствующий контракт Минобороны заключило с государственным предприятием «Опытно-проектный центр кораблестроения». Согласно контракту предприятие проведет ремонт и модернизацию корабля в несколько этапов: от оценки технического состояния корабля до непосредственных работ.
«Работы подобного объема и сложности для кораблей такого класса не выполняло ни одно предприятие за весь период независимости Украины. Именно поэтому для успешной реализации проекта «Опытно-проектный центр кораблестроения» кооперируется с другими украинскими предприятиями — лидерами оборонно-промышленного комплекса и судостроения страны», — отметил директор — генеральный конструктор ГП «Опытно-проектный центр кораблестроения» Вадим Борисов.
- Флагман украинского флота «Гетман Сагайдачный» (U130) планируют вывести из состава Военно-морских сил в 2031 году, а взамен ему предлагают корвет «Владимир Великий», на достройку которого требуется более 8 млрд гривен.