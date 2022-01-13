Британского принца Эндрю, обвиняемого в сексуальном насилии, лишили военных званий

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Сына британской королевы Елизаветы II принца Эндрю, которого обвиняют в сексуальном насилии, лишили военных званий и королевского патронажа.

Об этом Букингемский дворец сообщил 13 января.

Также в заявлении дворца говорится, что Эндрю лишается всех своих придворных обязанностей и в дальнейшем будет защищать себя в суде как частное лицо.

Что касается военных званий, то принц Эндрю завершил военную карьеру в 2001 году, дослужившись до офицера военно-морского штаба, отвечающего за международное сотрудничество, в звании командора. В 2005 году он получил звание капитана, в 2010 — контр-адмирала, в 2015 — вице-адмирала.

Что за обвинение?

Американка Вирджиния Джуффре, которая является одной из жертв сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна, заявила, что пострадала и от принца Эндрю. Она заявляла, что в 17-летнем возрасте на одной из вечеринок Эпштейна у нее был секс с принцем. В иске она утверждала, что сталкивалась с сексуальным насилием со стороны принца в Лондоне, Нью-Йорке и на приватном острове Эпштейна в Карибском море. Сам принц категорически отрицает обвинения.

Принцу предстоит предстать перед судом в США и дать показания, заседание предварительно состоится осенью 2022 года. Сама Джуффре сказала, что она «довольна» тем, что принцу Эндрю не удалось закрыть дело.