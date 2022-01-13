ДБР задержало бывшего нардепа от «БПП» Андрея Немировского. Его подозревают в мошенничестве

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ДБР

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили народного депутата Украины VIII созыва, члена депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко», который обманом завладел деньгами на сумму $17 тысяч.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Источники «Бабеля» в правоохранительных органах сообщили, что речь идет об Андрее Немировском, который сейчас занимает должность внештатного советника главы Госэкоинспекции.

По предварительной информации, экс-нардеп пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. Он гарантировал, что за $17 тысяч «решит вопрос» получения положительного вывода о влиянии на окружающую среду от Министерства защиты окружающей среды.

Первый «транш» составил $2 000, а уже во время второй передачи денег – 13 января 2022 года – советника задержали.

Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Продолжаются обыски и проверяется причастность к преступлению должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также Государственной экологической инспекции.