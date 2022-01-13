Польские ученые выявили ген, удваивающий риск тяжелого течения коронавируса

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Ученые Медицинского университета Белостока нашли ген, увеличивающий риск тяжелого течения коронавируса более чем вдвое.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает Reuters.

«После более полутора лет работы удалось выявить ген, ответственный за склонность к тяжелому заболеванию [коронавирусом]. Это значит, что в будущем мы сможем выявлять людей со склонностью к тяжелому течению COVID-19», — сказал он.

По данным исследователей, этот ген является четвертым по важности фактором после возраста, веса и пола, который определяет, насколько тяжело человек перенесет коронавирус.

Руководитель проекта профессор Марцин Монюшко рассказал, что этот ген есть примерно у 14% населения Польши, 8—9% людей в Европе в целом и 27% в Индии.

Также отмечается, что результатом этого открытия станет создание быстрого генетического теста, определяющего, имеет ли пациент больший риск тяжелого течения коронавируса.