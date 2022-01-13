ІТ-специалисты без педагогического образования смогут преподавать в школах

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Кабмин утвердил положение о педагогической интернатуре, позволяющей ІТ-специалистам преподавать в заведениях среднего образования после прохождения практики под руководством педагога.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

За интерном (такой статус у ІТ-специалист будет вначале) закрепляется определенный преподаватель. Он формирует специальную программу, которая поможет как можно лучше овладеть практическими навыками преподавания.

За год интерн должен сформировать и развить необходимые навыки обучения детей и получить возможность преподавать в школе самостоятельно.

В Минцифре эту инициативу объяснили тем, что в Украине недостаточно квалифицированных учителей по математике и информатике, что приводит к снижению общего качества математического и STEM-образования в целом.

«В ходе обсуждения представители бизнеса выразили свою готовность и желание оказывать поддержку учебным заведениям в этом направлении», — говорится в сообщении.