ІТ-специалисты без педагогического образования смогут преподавать в школах
- Автор:
- София Телишевская
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Joseph Gruenthal / Unsplash
Кабмин утвердил положение о педагогической интернатуре, позволяющей ІТ-специалистам преподавать в заведениях среднего образования после прохождения практики под руководством педагога.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
За интерном (такой статус у ІТ-специалист будет вначале) закрепляется определенный преподаватель. Он формирует специальную программу, которая поможет как можно лучше овладеть практическими навыками преподавания.
За год интерн должен сформировать и развить необходимые навыки обучения детей и получить возможность преподавать в школе самостоятельно.
В Минцифре эту инициативу объяснили тем, что в Украине недостаточно квалифицированных учителей по математике и информатике, что приводит к снижению общего качества математического и STEM-образования в целом.
«В ходе обсуждения представители бизнеса выразили свою готовность и желание оказывать поддержку учебным заведениям в этом направлении», — говорится в сообщении.
- Офис президента и Министерство цифровой трансформации договариваются с компанией Facebook об открытии ее офиса в Украине.