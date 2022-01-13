Украинские пограничники примут участие в военных учениях НАТО Sea Breeze

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Михаил Мельниченко / «Бабель»

Украинские пограничники во время учений Sea Breeze в 2022 году будут тренироваться взаимодействовать с представителями других составляющих сил безопасности Украины, стран НАТО и партнеров альянса в морском, авиационном и сухопутном компонентах.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В Одессе уже прошла начальная конференция по планированию украино-американских учений, на которой присутствовали офицеры Государственной пограничной службы Украины.

Во время учений Sea Breeze 2022 бойцы одной из пограничных комендатур быстрого реагирования Южного регионального управления и мобильного подразделения «Дозор» будут задействованы в противодесантных и антисаботажных мероприятиях во время учений.

Морская охрана в этом году будет представлена 9 единицами корабельно-катерного состава и отделами специальных действий всех отрядов Морской охраны ГПСУ.

Участники также будут участвовать в учебных тренировочных операциях по спасению людей, поиску судна-нарушителя и общим обзорам с иностранными партнерами в рамках противодействия незаконной миграции и еще во многих других составляющих.

К тренировкам на речном участке — в этом году это будет не Дунай, а Днепр — планируется привлечь силы Измаильского отряда Морской охраны.

Спецназовцы Морской охраны традиционно будут участвовать в водолазном и противодиверсионном компонентах, где будут отрабатывать весь спектр подготовки, от высадки с вертолета до обнаружения опасных подводных объектов, их поднятия и обезвреживания.

Количество участников и обучающих элементов Sea Breeze постоянно растет. Прошлогодние учения были самыми масштабными за более чем 20 лет. В них принимали участие 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч личного состава из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса. К участию в учениях 2022 года приглашения получили более 60 стран и международных организаций.